Cellino: “La Juve può perdere con il Napoli, ora tutti possono perdere con chiunque”

Il presidente del Brescia: “Ho visto che il Napoli non ha perso il gusto del contropiede, mi fa piacere per il mio amico Aurelio”

Il presidente del Bescia, Massimo Cellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “La politica nel pallone”. Ha parlato anche della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, in programma allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì alle 21.

“Ho visto che il Napoli non ha perso il gusto del contropiede, mi fa piacere per il mio amico Aurelio. Può battere la Juve? Diciamo che la Juve può perdere col Napoli. In questa situazione tutti possono perdere con chiunque”.