In sette, uno minorenne. Erano sudamericani che avevano lasciato il proprio paese per una vita migliore. Tre gli arrestati

Un vero e proprio incubo, quello vissuto da sette giovani di cui uno minorenne, che partiti dal Sudamerica con la speranza di provare a farsi strada nel mondo del calcio si sono ritrovati costretti a prostituirsi. Un’operazione della Guardia Civil ha permesso di fermare il traffico di essere umani, portando all’arresto di tre persone, secondo quanto riporta ABC, che ha spiegato come lavorava l’organizzazione criminale.

I giovani vengono presi con l’inganno nel proprio paese, l’obiettivo è trovare persone in buona forma fisica. Viene loro promesso un futuro di successo legato alla professione che svolgono nel luogo d’origine. Per evitare sospetti, lasciano che il viaggio in Spagna sia a carico delle famiglie, con la garanzia di recuperare il denaro quando si sarebbe cominciato a lavorare. Una volta prelevate all’aeroporto, le vittime vengono private di soldi e documenti, così da poterle controllare in qualsiasi momento.