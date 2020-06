In Brescia-Genoa Irrati fischia un rigore per fallo di testa

Semprini salta male e colpisce la testa di Romero, che era in netto anticipo, con la propria: l’arbitro concede rigore, Iago Falque trasforma

Episodio singolare, che sarà oggetto di approfondimento nei talk show e sui blog del settore, quello che si è verificato durante Brescia-Genoa. Al 36′ Semprini salta male e colpisce la testa di Romero, che era in netto anticipo, con la propria.

L’arbitro Irrati di Pistoia fischia subito per sincerarsi delle condizioni dei due calciatori, ma poi accorda il rigore per gli ospiti, tra le proteste generali: nessuno infatti avrebbe immaginato che il direttore di gara potesse sanzionare il contatto. Anche se la dinamica dell’azione, in linea teorica, sembra proprio dare ragione ad Irrati. Il contatto c’è. Di certo è una novità quasi assoluta.

Il rigore viene poi trasformato da Iago Falque per il momentaneo 2-1 con cui si chiude il primo tempo.