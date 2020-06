Benitez: “De Laurentiis rifiutò 25 milioni per Callejon”

Nella lunga intervista rilasciata ad Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, l’ex tecnico del Napoli, che fu l’ultimo a sollevare una coppa con gli azzurri, ha spiegato che è impossibile scegliere il miglior colpo di mercato nel suo periodo al Napoli.

“Impossibile. Perché Callejon, che pagammo poco meno di nove milioni, ha offerto sette anni di rendimento impressionante. Un anno dopo ci arrivò una proposta da 25 milioni, e Aurelio disse di no. In termini economici, vista la quotazione raggiunta da Koulibaly, potrebbe essere lui l’affare indimenticabile: ma anche Higuain, che ha prodotto gol e utili; o Mertens, che è diventato il re del gol. Mi spiace che la sorte non sia stata amica di Ghoulam: non c’erano tanti esterni difensivi forti di lui, quando si è infortunato”.