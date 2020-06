Benitez l’ultimo vincente: «Giocammo una gran finale ma fu senza gioia per Ciro Esposito»

Al Corsport: «Doha fu speciale perché contro la Juventus. De Laurentiis? A gennaio abbiamo parlato di uno scambio Lozano-Carrasco»

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, ha intervistato Rafa Benitez l’ultimo allenatore ad alzare una coppa con il Napoli, che dalla sua quarantena in Cina non ha dubbi, questa sera tiferà per gli azzurri

“io sto con il Napoli. Ho grande rispetto per la Juventus, club che ha Storia indiscutibile, ma i miei due anni partenopei restano indimenticabili. Città meravigliosa, bellissima, pubblico eccezionale, calco come pochi: spero che il destino sia con loro”

La Coppa Italia a Roma

a Roma, in finale di Coppa Italia, con la Fiorentina, in una notte senza gioia, perché sapemmo ciò che era successo prima della partita e venimmo informati dopo delle difficili condizioni di Ciro Esposito, che poi sarebbe morto un mese dopo. Ma ho impresso l’accoglienza a Napoli, al rientro, i poliziotti che sul treno ci chiedevano un selfie o una foto, quella necessità di essere felici che cogliemmo negli sguardi.

Doha

La Supercoppa dà una dimensione più ampia e poi quel successo lo celebrammo su un palcoscenico internazionale. Dal punto di vista tecnico, penso che giocammo una gran partita contro la Fiorentina, all’Olimpico; ma da quello mediatico e anche ambientale, visto che eravamo in prossimità del Natale, fu più fashion il trionfo in Qatar, che ebbe anche modo di regalare il pathos dei rigori. Insomma, ci furono tutti gli ingredienti per arricchire quella notte e poi, non devo certo ricordarlo io, per i napoletani battere la Juventus dà un sapore particolare.

De Laurentiis

Siamo rimasti in contatto e quando capita di parlarsi, si avverte reciproca stima. All’epoca, com’è inevitabile che sia, ci furono divergenze ma niente di clamoroso o irrispettoso. Abbiamo avuto modo di chiacchierare in gennaio, mi pare, perché si poteva profilare uno scambio tra Lozano e Carrasco; e poi per il suo compleanno, recentemente, quando è stato piacevole confessare i sentimenti che l’uno prova nei confronti dell’altro.