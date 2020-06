Barcellona sotto attacco. “Ma quale Cruyff, Setién è già diventato risultatista”

Il quotidiano catalano Sport critica la nuova gestione: «Somiglia sempre di più a Valverde. Domina ma non è mai pericoloso»

Il quotidiano catalano Sport ha condannato Setién allenatore del Barcellona da cinque mesi. Oggi, all’indomani dello 0-0 a Siviglia, lo ha bollato con un titolo senza appello: “Ogni giorno di più somiglia a Valverde”.

Scrive Sport:

Quique Setién è arrivato al Barça, sostenuto dalla sua ideologia radicale cruyffista. Non aveva grandi risultati come allenatore, è stato preso perché il suo stile di gioco è stato considerato il più adatto a trasformare la squadra dopo la decadenza del progetto di Valverde. Sono passati cinque mesi e l’illusione è svanita.

Setién ha collezionato 9 vittorie, 2 pareggi (a Napoli in Champions e ieri sera a Siviglia) e 3 sconfitte. Il Barcellona è ritenuto da Sport ovviamente in corsa per il campionato e anche per la Champions.

Ma della rivoluzione annunciata, non c’è traccia.

Il quotidiano Sport scrive che le gerarchie non sono cambiate. “Ansu Fati gioca col contagocce, Riqui Puig non esiste… Setien ha perso tutta la sua ideologia “cruyffista” ed è diventato un tecnico risultatista. Il Barça di Setien è lo stesso di Valverde. Una squadra che dominava, controllava, ma a malapena creava pericoli. Messi dovrà aspettare per segnare il suo gol 700”.