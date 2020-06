Barcellona: Setién potrebbe esonerato in settimana

La notizia è dell’emittente tv Esport3: se perde ancora punti nelle prossime due giornate, va a casa. Sarà sostituito dal tecnico del Barcellona B Pimienta

Il quotidiano catalano Sport rilancia una notizia data dall’emittente “Esport3”. Per Setién quella che è appena cominciata, potrebbe essere l’ultima settimana come allenatore del Barcellona. Il club è pronto ad assumere provvedimenti drastici nel caso in cui in questa settimana il Barcellona dovesse dire addio al campionato.

Il tecnico ha a sua disposizione due partite: le sfide contro Atletico Madrid (martedì) e Villarreal (domenica). Se il Barcellona dovesse ulteriori punti rispetto al Real Madrid, Setién sarebbe esonerato in favore di Francisco Javier García Pimienta allenatore del Barcellona B.

Al momento, il Real Madrid ha due punti di vantaggio sui catalani e in caso di arrivo a pari punti sarebbero i Blancos ad aggiudicarsi la Liga. Al termine del campionato mancano sei giornate.