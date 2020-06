The Athletic: «Il Barcellona ha speso 800 milioni in sei anni, senza realmente rinforzarsi»

Più di trenta i calciatori acquistati. Il giornale inglese fa risalire la crisi catalana all’incapacità dei dirigenti, soprattutto a Bartomeu che fece fuori Zubizarreta

La apparente crisi irreversibile del Barcellona è ovviamente la principale notizia calcistica a livello mondiale, preceduta soltanto dall’impresa del Liverpool di Klopp che trent’anni dopo è tornato a vincere il campionato inglese.

Se ne occupa anche il giornale inglese The Athletic che dedica un approfondimento al baratro catalano. Sono due i punti principali dell’analisi: l’insipienza dei vertici del Barça, segnatamente Bartomeu, e – conseguentemente – una montagna di soldi spesi in sei anni senza realmente rafforzare la squadra.

The Athletic scrive che l’ultima campagna acquisti in cui il Barcellona si è realmente rafforzato è stata quella del 2014, con gli acquisti di Rakitic, Suarez e Ter Stegen. Da allora ad oggi il club più ricco del mondo ha speso 800 milioni di euro ma nessuno di questi acquisti ha realmente fatto la differenza. L’elenco è lungo, lunghissimo:

Arda Turan, Aleix Vidal, Andre Gomes, Paco Alcacer, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Jasper Cillessen, Denis Suarez, Neymar, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Paulinho, Nelson Semedo, Yerry Mina, Gerard Deulofeu e Marlon.

Di questa lista, scrive The Athletic, l’unico a giocare contro il Celta è stato Semedo.

Nella stagione 2018-19 sono arrivati Malcom, Clement Lenglet, Arthur, Arturo Vidal e Jeison Murillo. Infine, quest’anno Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Martin Braithwaite, Neto, Junior Firpo, Emerson e Marc Cucurella.

Il giornale on line ricorda che Zubizarreta agiva sul mercato in sintonia con Luis Enrique. Avveniva così ai tempi di Guardiola. Non è più successo. Né con Valverde né con Setién. Zubizarreta è stato sacrificato da Bartomeu in una polemica che al Barça ha fatto perdere anche Puyol. Per The Athletic, Bartomeu ha voluto dare una prova di forza che oggi si è rivelata una dimostrazione di debolezza. Kluivert cura la Cantera, Abidal non è centrale. Al Barcellona non c’è un uomo realmente di campo che prenda decisioni sul mercato.

Anche Setién, com’è noto, è stata una scelta di risulta dopo i rifiuti di Xavi, Koeman e Pochettino.

Il lungo articolo si chiude con una frase di Cruyff che suona ancora drammaticamente attuale per il Barcellona:

“I dirigenti non hanno mai saputo perché la squadra vinceva, come farebbero a sapere adesso perché sta perdendo?”. Sono parole di Cruyff nei primi anni 1990, quando allenava il Barça.