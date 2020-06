A Napoli riaprono anche le discoteche

Lo ha annunciato il presidente De Luca: “Riprenderà questa attività perché non è possibile che i nostri ragazzi debbano andare nelle regioni del nord a divertirsi”

A Napoli si ritornerà a ballare nelle discoteche. Tra venerdì e sabato ci dovrebbe essere l’ordinanza regionale del presidente Vincenzo De Luca, a riportarlo è lo stesso governatore a margine di un incontro ad Arzano

“Abbiamo avuto un incontro con tanti gestori e deciso che questo fine settimana apriamo anche le discoteche, con alcune prescrizioni di sicurezza. Riprenderà questa attività perché non è possibile che i nostri ragazzi debbano andare nelle regioni del nord a divertirsi nel fine settimana, magari riportando qui nel sud anche qualche contagio”

Le misure da rispettare

Stop al distanziamento sociale in pista per i locali all’aperto e per quelli al chiuso un metro ai tavoli e due in pista, misurazione della temperatura, elenco di chi prenota i tavoli o anche di chi decide di recarsi nel locale a serata in corso, ingressi contingentati in base ai metri quadrati del locale.

“Manterremo il vincolo delle 22 per l’asporto di bevande alcoliche. Si può andare nelle discoteche e nei locali, consumare alcolici all’interno”