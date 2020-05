Tardelli: «Idiota il divieto di abbracciarsi»

Il Giornale intervista Marco Tardelli. Domani la Nazionale italiana farà 110 anni e l’uomo dell’urlo dei Mondiali del 1982 parla dell’importanza di vestire la maglia azzurra. La definisce

La maglia dei club ha un altro significato.

Tardelli mostra preoccupazione per quello che è diventato il calcio.

«Oggi la maglia azzurra non ha più lo stesso potere contrattuale. Una volta ti presentavi con quel passaporto e avevi maggiore forza con la società. Ma per meriti conquistati sul campo. Non per altro».