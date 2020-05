Sky: Nonostante sia in scadenza il Napoli valuta Milik 50 milioni

La sensazione è che questa sia l’ultima stagione in azzurro per l’attaccante polacco, ma sono pochi i club che potranno permetterselo

Il futuro di Arek Milik è sempre più lontano da Napoli. Sky Sport conferma infatti che il futuro dell’attaccante polacco potrebbe essere altrove in Italia. Il prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2021, non è andato a buon fine e sembra essere in una fase di stallo dalla quale non si riesce ad uscire.C’è la forte sensazione che questa possa essere l’ultima stagione in maglia azzurra per Milik, ma nonostante abbia un solo anno di contratto, il Napoli lo valuta non meno di 50 mln.