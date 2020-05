Sky: Ibra vola in Svezia. Tornerà a Milano la settimana prossima

L’attaccante rossonero ha deciso di ricongiungersi con la famiglia visto che non può allenarsi a causa dell’infortunio

Secondo quanto riporta Sky, Zlatan Ibrahimovic ha preso un volo privato per tornare in Svezia. L’attaccante rossonero ha deciso di ricongiungersi con la famiglia visto che non potrà allenarsi a causa dell’infortunio avuto in allenamento.

Ibrahimovic tornerà a Milano la prossima settimana. E’ già in programma il controllo di rito per monitorare il suo infortunio al polpaccio. In base all’evoluzione della lesione si capiranno i tempi effettivi dello stop e quando potrà riprendere ad allenarsi con la squadra diretta da Pioli. Per fortuna è stato scongiurato un interessamento al tendine di Achille, che avrebbe comportato, probabilmente, la fine della sua carriera calcistica.