Pjanic non serve, Sarri ha chiesto di cederlo

Come riporta Repubblica il centrocampista avrebbe avuto recentemente problemi anche con alcuni compagni e con la società che non vuole più tenerlo in bianconero

Nebuloso o per meglio dire in odore di addio il futuro di Miralem Pjanic alla Juventus. Come riporta Repubblica infatti il centrocampista sembra destinato ha partire nella prossima sessione di mercato, sia per permettere ai bianconeri di fare cassa, ma soprattutto per risolvere alcune incomprensioni nate con Sarri

“C’è un calciatore che ha rotto con l’ambiente Juventus in toto. Si tratta di Miralem Pjanic, la sua era a Torino è finita e ha rotto un po’ con tutti: Maurizio Sarri ha deciso di farlo cedere perché non lo vede più come centrocampista ideale per il suo calcio”.

Miralem Pjanic, come riporta il quotidiano Repubblica nello spazio riservato al calcio, ha avuto recentemente problemi anche con alcuni compagni e con la società che non vuole più tenerlo in bianconero. Insomma, rottura e un addio ci sarà a prescindere dalla trattativa col Barcellona; che sia scambio con Arthur o meno, la Juve tra PSG e Chelsea cercherà comunque una soluzione pur di liberarsi di lui. E Sarri al suo posto ha un desiderio di nome Jorginho.