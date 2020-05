Per Lozano Everton o Newcastle, ma potrebbe rimanere come seconda punta o vice Callejon

Il futuro di Hirving Lozano è ancora in forse. È lui l’acquisto più costoso della storia del Napoli e il club non ha intenzione di svenderlo, scrive il Corriere dello Sport.

Il messicano piace a Carlo Ancelotti, da sempre suo grande estimatore. Potrebbe rientrare in uno scambio con l’Everton .

“ Lozano può anche rientrare in un mega scambio che sta lì, piantato nelle prospettive del mercato che verrà, con l’Everton , che al Napoli ha già avuto modo di chiedere Allan. E l’idea allargata prevede anche, nel caso in cui si intreccino i rispettivi interessi, di infilare in questo affare il giovare Moise Kean, inseguito però adesso anche dalla Roma”.

Un’altra soluzione potrebbe essere il Newcastle.

Ma Lozano potrebbe anche restare al Napoli, scrive il quotidiano sportivo.

“Lozano potrebbe anche restare, nel caso in cui il Napoli non riesca a soddisfare le proprie esigenze, per essere eventualmente rilanciato in maniera diversa e seguendo quelle che sono le considerazioni di Gattuso, che ritiene il messicano una seconda punta e che ha avuto modo di provarlo pure a destra, dove c’è esigenza di uomini che sappiano raccogliere l’eredità di Callejon”.