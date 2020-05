NYT: l’FBI accusa la Cina “Cerca di rubare il vaccino per il coronavirus”

Un dossier che sarà pubblicato nelle prossime ore accuserebbe alcuni hacker del tentativo di furto delle scoperte sul fronte del vaccino e dei trattamenti per il coronavirus

Secondo quanto riporta il New York Timesil Federal Bureau of Investigation, (FBI) avrebbe accusato la Cina di tentare di rubare, attraverso una rete di hacker, ai ricercatori americani le scoperte sul fronte del vaccino e dei trattamenti per il coronavirus.

Secondo il dossier messo insieme dagli americani che dovrebbe essere pubblicato nelle prossime ore, i ladri di informazioni sul virus attivi sarebbero al soldo di almeno una decina di Paesi. Fra questi l’Iran, certo. Ma pure uno storico alleato degli Stati Uniti come la Corea del Sud. E perfino nazioni usualmente aliene da questo tipo di attività come il Vietnam.

Il NYT solleva qualche dubbio anche sulla certezza dell’attribuzione di un tentativo di furto avvenuto negli scorsi giorni da parte degli hacker iraniani ai danni della Gilead, la casa produttrice del farmaco Remdesivir, da molti ritenuto uno dei più efficaci nella lotta al virus, e approvato, 10 giorni fa, pure dall’agenzia governativa Food and Drug Administration.

In Cina, nel frattempo, torna a salire il numero dei casi di contagio, comprese le zone che fanno capo al capoluogo Wuhan. La Cina, infatti, ha riportato 17 nuovi casi di Covid19, toccando i massimi delle ultime due settimane, di cui 7 importati relativi nella Mongolia interna e 10 domestici, suddivisi tra le province di Hubei (5), Jilin (3), Liaoning (1) e Heilongjiang (1). I 5 casi dell’Hubei fanno capo al capoluogo Wuhan, il focolaio della pandemia