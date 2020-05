Napoli, Coppa Italia contro l’Inter il 1 luglio, Champions contro il Barcellona l’8 agosto

Secondo quanto scrive Repubblica Napoli sarebbero state individuate le date per gli impegni di coppa del Napoli

Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, sarebbero già state individuate le date per le partite di coppa del Napoli. In particolare, la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter sarebbe in programma il 1 luglio allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Queste le parole del quotidiano:

“l’ipotesi più gettonata è quella di una collocazione infrasettimanale: mercoledì primo luglio“.

Per quanto riguarda invece la Champions, per la partita di ritorno contro il Barcellona la data più probabile è l’8 agosto. Si ripartirà dal pareggio 1-1 del San Paolo.