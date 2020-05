Mattino: il Napoli lascia andare Callejon, nessun tentativo per trattenerlo

Mentre l’avventura di Mertens con il Napoli sembra destinata a continuare, non è lo stesso per quella di Callejon. Il Napoli non ha intenzione di insistere con lo spagnolo. Lo scrive il Mattino.

“Non sarà a lieto fine, invece, la trattativa con José Callejon. Per lo spagnolo il Napoli ha deciso di non fare nulla più di quello fatto la scorsa estate: una offerta di rinnovo presentata dal ds Giuntoli che l’esterno ha deciso di ignorare perché considerata molto bassa. Nessun appuntamento è nell’aria. Nel limbo è destinato a rimanerci davvero poco: alla sua porta ha già bussato il ds del Siviglia, Monchi. L’idea di tornare in Liga non gli dispiace e la porta resta sicuramente aperta. In ogni caso, proposte non gli mancano per un parametro zero che farà gola a tanti questa estate (o meglio, quando il mercato aprirà i battenti)”.