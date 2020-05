«Il calcio non è privilegiato. In Bundesliga 36 piccole e medie imprese hanno ripreso senza aiuti di Stato»

La Süddeutsche Zeitung intervista Christian Seifert numero uno della Lega Calcio tedesca: «Abbiamo sconfitto i populisti. Da tutto il mondo vogliono seguire i nostri metodi»

Ha raccontato come ha vissuto il primo week-end calcistico.

«Ero molto teso, devo dirlo. I test per possibili infezioni vengono sempre eseguiti un giorno prima della partita, i risultati arrivano entro le 10 del giorno della partita, alle dieci e mezza devono segnalarci le liste dei giocatori. Ero molto irrequieto».

I contrari alla ripresa

«La fase davvero estenuante sta arrivando ora perché siamo meno rigorosi nei controlli e le persone devono essere responsabili. Nei giorni scorsi ho ricevuto molti messaggi da uomini dello sport che hanno incarichi di responsabilità in tutto il mondo. Il più delle volte dicevano: “Se non giocate voi adesso, non giocheremo tutti per molto, molto tempo”. Anche le piccole associazioni sportive potrebbero beneficiare della nostra iniziativa. Invece di sbraitare e criticare del privilegio di cui ha goduto il calcio, i vari atleti dovrebbero chiedere perché la loro associazione non ha imboccato questa strada. Ciascuno dovrà trovare il proprio modo per tornare all’attività, indipendentemente dal fatto che si tratti di atletica, canottaggio, arti marziali o danza. Altrimenti non funziona. Questa è anche la domanda che vorrei porre a coloro che hanno sempre dett: la Bundesliga non deve giocare. Quale sarebbe stato la loro idea».

Contro il populismo

«Questo rifiuto costante e in parte populistico ha contribuito a una svolta nel dibattito pubblico che poi ha avuto i suoi riflessi nei sondaggi di opinione. Mi piace affrontare le critiche fattuali, ma la realtà è che attualmente ci sono meno di 900 nuove contagiati al giorno e meno di 15.000 contagiati in un Paese con 80 milioni di abitanti. Che abbiamo presentato un protocollo medico che è stato valutato e approvato da tre ministeri federali; e che abbiamo avuto l’ok il cancelliere e tutti gli stati federali. Se non iniziamo su questa base, quando dovremmo iniziare? Dovremmo aspettare zero infezioni? O un vaccino? O valori migliori nel Politbarometro della ZDF? Mi sarebbe piaciuto ricevere una risposta da tutti coloro che hanno criticato la nostra decisione. Non sto dicendo che il nostro protocollo non abbia alternative – ma non ho sentito un’alternativa da nessuno. La realtà è che 36 piccole e medie imprese stanno cercando di tornare alla vita di tutti i giorni senza finanziamenti statali, penso che ci siano situazioni peggiori nella Germania nel 2020».

«Non siamo privilegiati»

«Il calcio non è un privilegio, ma ha una caratteristica speciale: non può né mantenere le distanze né indossare mascherine. Se il calcio fosse privilegiato, ora gli stadi sarebbero pieni. Ma non è così. Abbiamo iniziato l’operazione nell’emergenza assoluta e abbiamo fornito un esempio. Il produttore televisivo di maggior successo in Germania, Nico Hofmann, che ha lavorato a Handelsblatt, ha detto che la produzione cinematografica e televisiva ha bisogno di qualcosa di simile al calcio. Gli sport in tutto il mondo e le grandi aziende ci fanno sapere che vogliono seguire i nostri metodi. Il termine privilegio semplicemente non è corretto – anche se ad alcuni critici piaceva utilizzarlo».

Il consenso sociale, il successo televisivo

«Il fine settimana ha dimostrato che il consenso sociale ha sofferto meno di quanto si pensasse o si volesse credere. Nonostante tutte le profezie del destino, le persone sono felici che si gioca a calcio. Il week-end ha dimostrato che il calcio significa molto per molte persone in Germania. Come il football in America, il cricket in India, il baseball in Giappone. Il normale tifoso, che potrebbe guardare Sky o le sintesi nello show sportivo, che sta quattro ore al giorno nella bolla di Twitter, nella vita reale è a casa. Ecco perché non mi lascio trascinare da ciò che sta accadendo sui social e sono grato alla politica tedesca perché non si è lasciata influenzare. Altrimenti avrebbe preso una decisione diversa».

A proposito del timore di assembramenti o azioni da parte del tifosi.

«Non ho mai creduto a queste immagini horror, deliberatamente alimentate da alcuni. Non avevo dubbi che i fan sarebbero stati esemplari ovunque. Stiamo dialogando con alcune organizzazioni di tifosi, ed è stato del tutto chiaro per me che sono troppo intelligenti per fare un favore ai loro detrattori con le marce davanti agli stadi. I fan si sono comportati come bisogna comportarsi di questi tempi. Ecco perché i giocatori sono in panchina con la mascherina, e le interviste effettuate con un microfono lungo sei metri. Possiamo essere orgogliosi della nostra organizzazione: nonostante tutte le differenze, l’intero sistema calcio ha raggiunto e messo in pratica un’intesa.»

Thomas Müller ha detto che giocare a porte chiuse fa somigliare le partite come quelle degli anziani alle 19.

«Senza tifosi, non può essere lo stesso calcio di prima. I tifosi mancano, senza se e senza ma. Apprezzo molto Thomas Müller, come uomo e come giocatore, per fortuna non ha giocato come gli anziani (ride) . Ma quando guardo i dati statistici sulle prestazioni, i duelli, penso che erano quasi come quelli della Bundesliga di prima»