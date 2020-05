Il lockdown ha favorito la gamification. I dieci primi gamer influencer d’Italia: in testa Favij

Paginata del Sole 24 Ore con l’Osservatorio Alkemy. Twitch alternativa a YouTube. “Gaming influencer come parte integrante della narrazione e non più come accessorio”

Il Sole 24 Ore dedica una pagina al mondo del gaming. Una sezione – ampia – è dedicata all’Italia. A cura dell’Osservatorio

Alkemy – Il SoleOre che ha individuato i dieci gamer influencer più rilevanti.

Questa fase storica ha rafforzato la componente di gamification perché il lockdown ha costituito l’occasione per un forte incremento di audience dei contenuti di gaming e dei nuovi canali, con Twitch che si impone come alternativa a YouTube con nuove tipologie di contenuto e modalità di interazione originali. Un vantaggio che comporterà nel tempo un consolidamento della base utenti per aprirsi in modo più deciso a nuove realtà verticali come quelle legate alla musica», dice Matteo Menin, managing director di Alkemy. E gli streamer entrano nella narrazione delle campagne di marketing dei brand.

I contenuti sul gaming – e in particolar modo quelli che appartengono alla sfera dell’entertainment – sono fruiti nel quotidiano come costante compagnia, come sottofondo, con l’influencer a rappresentare per la marca ciò che poteva essere il tubo catodico per i telespettatori di un tempo. Il gaming si presta a nuove forme di comunicazione che prevedono l’inserimento del brand direttamente nelle situazioni di gioco, potendo così sfruttare il livello particolarmente elevato di coinvolgimento degli utenti», puntualizza Menin. Insomma, gaming influencer come parte integrante della narrazione e non più come accessorio. Perché tra loro e gli utenti si crea un rapporto particolarmente intenso, di fiducia. Si rafforzano vere e proprie comunità.