Il Giornale: il calcio dica la verità sulla positività di Strakosha e Kessie

Strakosha e Kessie positivi? Sul Giornale Riccardo Signori chiede chiarezza sui positivi in Serie A. Si riferisce a Massimo Brambati che ha fatto nomi e cognomi di calciatori colpito dal virus e – secondo lui – protetti dai club.

È successo qualcosa non catalogabile semplicemente nelle fake news, come vuol legge delle smentite facili. Un ex calciatore, Massimo Brambati, ha raccontato che Strakosha, portiere della Lazio, e Kessie, centrocampista del Milan, sono positivi al virus e nessuno lo dice. Ha aggiunto che Gervinho, compagno di viaggio di Kessie nel ritorno dall’Africa, è stato messo in quarantena.

Secondo Il Giornale

“sono seguite smentite. Talora stravaganti, come quella del fratello di Strakosha pronto a far causa per “disinformazione”: di solito si querela se qualcosa è falso. Il medico della Lazio è intervenuto a togliere dubbi e ha ricordato che Lotito è laureato in virologia come lui, facendo seguire pistolotto elogiativo sul presidente.