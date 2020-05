Gli auguri di De Luca a De Laurentiis: «Sei un uomo libero, certo mi sei costato»

Arriva a sorpresa e con un giorno di anticipo il video di auguri del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

“Caro Aurelio, quanto mi sei costato. Ma ne valeva la pena, abbiamo fatto uno stadio San Paolo bellissimo. Abbiamo fatto eventi sportivi e internazionali che hanno rilanciato l’immagine di Napoli e della Campania. A te vanno i miei migliori auguri per altri 200 anni, abbiamo la stessa età.

Auguri a te come uomo, sei uno dei pochi uomini liberi di questo paese, perfino esageratamente libero. E’ bello trovare qualcuno che non misura le parole prima di pronunciarle che non si preoccupa di essere sempre politicamente corretto e dice anche qualche parolaccia, fa bene per comunicare. Non dimenticherò il gesto che hai fatto nei miei confronti qualche mese fa. Ti auguro il meglio per le tue attività imprenditoriali e sportive. Ti mando un grande abbraccio con affetto”.