Gazzetta: si ferma Fabian Ruiz per affaticamento muscolare

Mentre proseguono gli allenamenti individuali del Napoli, dopo il difensore greco anche lo spagnolo si ferma per un infortunio muscolare

Continuano gli allenamenti individuali a Castel Volturno, Gattuso ha deciso di modificare la divisione in gruppi facendo allenare la squadra in due turni anziché tre, modificando anche il tipo di lavoro. In avvio attivazione con circuito sviluppato in vari step. Successivamente seduta aerobica. In chiusura lavoro tecnico individuale col pallone completato da serie di esercizi con passaggi.

Intanto si registra un altro stop tra i calciatori azzurri dopo quello di Manolas dei giorni scorsi, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport

Fabian Ruiz s’è fermato per affaticamento muscolare.