Gattuso al Napoli: “Prendiamoci la Coppa Italia, ragazzi, proviamoci”

Rino Gattuso suona la carica in vista della Coppa Italia. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico, ieri, a Castel Volturno, ha stipulato un patto con la squadra.

“Due parole ai suoi, alla squadra, senza girarci troppo intorno: prendiamoci la Coppa Italia, ragazzi, proviamoci. E sebbene in certe occasioni la formula classica e opportuna sarebbe, il patto della coppa, in questo caso la formula che meglio rende l’idea è probabilmente: l’urlo di Rino. Sì, la carica di Gattuso e dei giocatori nel corso di una chiacchierata di gruppo a ridosso dell’allenamento, informale. Ovvero: nessuna riunione ingessata e neanche piani di battaglia studiati a tavolino al cospetto dei dirigenti. Macché: piuttosto il ruggito di un leone, perché Gattuso è un leone, un trascinatore assoluto, che in un clic ha conquistato completamente la fiducia e la stima di una squadra pronta a fare qualsiasi cosa per lui e con lui”.