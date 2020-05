E agli arbitri chi ci pensa? In Inghilterra passeranno dal divano alle partite di Premier

Il Telegraph: per loro solo preparazione individuale, poi subito in campo. Nessuna amichevole, o sessione di gruppo. E non li hanno ancora mai testati per il coronavirus

E agli arbitri chi ci pensa? Il “pericolo infortuni” incombe anche su di loro. Quelli della Premier League, per esempio, passeranno dall’allenamento in casa e nei parchi, direttamente in campo quando la stagione riprenderà. Niente sessioni di gruppo, o prove di gioco. Solo clip da analizzare online, dal divano di casa.

Lo scrive il Telegraph: i 17 arbitri del “gruppo uno” si sono allenati a casa nelle ultime tre settimane, con sessioni di fitness individuali e hanno inviato i dati della frequenza cardiaca ai funzionari del Game Game Professional. Ma non ci saranno sessioni di gruppo a St George’s Park, la base dei loro allenamenti, e nessuna partita amichevole per riabituarsi al processo decisionale e alla velocità del gioco. Una squadra di riserva per gli ufficiali di campo sarà richiesta, in caso di test positivi. Ci sono 20 arbitri e 36 assistenti nel “gruppo due” pronti a subentrare.

Tra l’altro gli arbitri e gli assistenti non sono ancora stati testati per il coronavirus, ma l’intenzione è di farlo due volte a settimana nonappena si deciderà la data di riavvio del campionato. Gli arbitri potranno essere assegnati alle partite più vicine al loro domicilio, in modo che non debbano trascorrere troppo tempo viaggiando. Per ora si sono preparati con sessioni su Zoom, guardando filmati di azioni e discutendo sulle decisioni da prendere.

Non è stata ancora presa una decisione definitiva sull’utilizzo della Var per la ripresa della stagione. Tuttavia, è probabile che la Premier League sceglierà di mantenerla.