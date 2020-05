Dopo il sì della Spagna si aspetta l’ok della Serie A e della Premier

Si allunga la lista dei campionati in ripartenza, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le decisioni per quanto riguarda l’Italia e l’Inghilterra

Con il sì della Spagna alla ripresa del calcio per l’8 giugno si allunga la lista dei campionati pronte a tornare a giocare. Sono già tornati in campo l’Estonia, le Isole Far Oer e la Bundesliga, oggi è ripartita anche la Repubblica Ceca. Nei prossimi giorni è prevista la ripartenza anche in Danimarca (al via il 28 maggio), Serbia (30 maggio), Austria (2 giugno), Portogallo (4 giugno), Slovenia (5 giugno), Croazia (6 giugno), Turchia (12 giugno), Norvegia (16 giugno), Russia (21 giugno), Finlandia (1° luglio), poi Romania (27 maggio), Polonia (29 maggio), Grecia (6 giugno), Svizzera (20 giugno).

Mentre la Francia e l’Olanda hanno definitivamente chiuso la stagione insieme a Lussemburgo, Belgio, Cipro e Scozia (Celtic campione), in Italia sembra possibile che arrivi il 28 l’ok del Governo per la ripartenza verso la metà di giugno, manca all’appello ancora la Premier