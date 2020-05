De Luca: “Il modello Campania sta ottenendo ottimi risultati”

Il presidente della Regione su Facebook: “Il modello prevede tre principi: aprire tutto per sempre, tutelare la vita, dare una mano alla povera gente e alle imprese in difficoltà”

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato in diretta Facebook:

“Ci stiamo muovendo secondo il modello Campania che prevede tre principi: aprire tutto per sempre, tutelare la vita, dare una mano alla povera gente e alle imprese in difficoltà. Nell’ultima settimana ci siamo mossi in maniera semplice e ordinata. I comportamenti più rigorosi venissero dal sud e qualche elemento di ‘ammuina’ venisse dal nord, questo è un altro elemento di novità della crisi.

La Campania ha dimostrato coerenza. Quando si parlava di autonomia differenziata, la Campania ha detto che in due campi bisogna mantenere l’unità Nazionale: sistema sanitario e sistema e formativo. La scuola è il luogo decisivo per la formazione della coscienza. Sono convinto che le regioni debbano gestire tutta la sanità perché sono loro ad aver salvato l’Italia. Non sarebbe stato possibile gestire da Roma i sistemi sanitari, sarebbe stato un disastro. la Campania ha difeso l’unità nazionale perfino contro l’orientamento del governo”.