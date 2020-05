De Laurentiis chiede alla Fiorentina Pezzella in cambio di Ghoulam, ma i viola non ci stanno

Su La Nazione. Il club toscano ritiene il cartellino dell’algerino di gran lunga inferiore rispetto ai 20 milioni del loro capitano. Punteranno sul prestito per escludere Pezzella dalla trattativa

Ieri La Nazione scriveva di un interesse della Fiorentina per Faouzi Ghoulam. Oggi torna sul tema scrivendo che l’operazione non è semplice a causa del prezzo molto alto che chiede il Napoli per cedere l’algerino.

Ma il presidente De Laurentiis starebbe pensando ad uno scambio con il centrale viola German Pezzella, in modo da garantire un’operazione alla pari.

La Fiorentina però valuta il cartellino di Ghoulam di gran lunga inferiore rispetto ai 20 milioni ai quali sarebbe disposta a cedere il suo capitano.

Per questo motivo, scrive il quotidiano, Barone e Pradè proveranno a puntare sul prestito piuttosto che all’acquisto di Ghoulam. In tal modo terrebbero Pezzella fuori dalla trattativa.