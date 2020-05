Cristiano Ronaldo cambia look e chiede l’approvazione dei tifosi

Il campione portoghese della Juve ha proposto su Instagram il suo look più aggressivo forse per la ripartenza del campionato

Niente più treccia, Cristiano Ronaldo cambia look e lo propone sui social per l’approvazione dei tifosi. Il campiona portoghese della Juve infatti ha postato su Instagram la foto della sua nuova acconciatura chiedendo “approvato?”

Già due settimane fa Ronaldo aveva deposto il codino presentandosi con la treccia, adesso ha deciso di cambiare ancora con un look più aggressivo, forse per la ripresa del campionato e in vista della dura battaglia per lo scudetto che attende la Juventus.

Subito tanti commenti dei suoi compagni di squadra, come Pinsoglio, il terzo portiere bianconero, ha commentato con le emoticon di un razzo e un maialino, mentre Douglas Costa si è sbellicato dalle risate