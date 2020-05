Coronavirus Italia, 744 nuovi casi (364 in Lombardia), 179 i morti

Il bollettino della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono 82.488 (-836). Il totale dei decessi nel nostro Paese sale a 30.739 persone.

La Protezione civile ha pubblicato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia in Italia. I casi di coronavirus dall’inizio dell’emergenza sono 219.814. I nuovi casi sono “soltanto” 744. Gli attualmente positivi sono 82.488 (-836). I guariti aumentano di 1401 unità e si portano complessivamente a 106.587.

I morti nelle ultime 24 ore sono 179. Il totale delle vittime per Covid-19 arriva così a 30.739.

Dei 744 nuovi casi 364 si concentrano in Lombardia, 111 in Piemonte e 80 in Emilia Romagna. Eccettuata la Liguria con 44 casi e il Lazio con 25, tutte le altre regioni italiane si mantengono al di sotto dei 20 contagi.