Chiellini: «Icardi impressionante, come Trezeguet. In area è immarcabile»

Su Tuttosport ancora uno stralcio dell’autobiografia di Giorgio Chiellini. Stavolta il capitano della Juventus parla di Mauro Icardi. Lo definisce un centravanti di caratura mondiale.

«Icardi è un centravanti di caratura mondiale, anche se forse gli manca qualcosa a livello di gioco di squadra. Per capirci, è un Trezeguet ma con caratteristiche diverse , letale in area e migliorabile fuori. Un finalizzatore classico, molto diverso da centravanti come Dzeko, Benzema, Higuain, Lewandowski, tutta gente che partecipa molto di più alla manovra».

Scrive che tra gli avversari incontrati finora in carriera Icardi è uno dei più immarcabili.

Chiellini commenta anche l’addio dell’argentino all’Inter.

«All’Inter dev’essere successo qualcosa, lo dico da fratello maggiore, ci separano nove anni. Immagino non abbia gestito bene certe situazioni interne, forse ha forzato un po’ troppo la mano, ma dal punto di vista sportivo mi chiedo come un campione del genere non sia rimasto in nerazzurro quindici anni segnando altri 200 gol. Poi, da juventino mi dico che per fortuna non è successo… ma ve l’immaginate l’Inter con Icardi insieme a Lukaku e Lautaro? Su Icardi devono essere scattate altre dinamiche interne, e se due persone come Marotta e Conte hanno deciso di fare a meno di Icardi un motivo lo avranno avuto. Probabilmente era la decisione più giusta da prendere, però Maurito è un numero 9 che sposta l’equilibrio, anche senza avere vinto niente, per adesso. Mai avuto dubbi sul fatto che avrebbe segnato tanto anche in Francia».