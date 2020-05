Coronavirus Campania, il 90% dei positivi dal 4 maggio è tra i 20 e i 40 anni

Il Mattino riporta che scendono non solo i numeri dei contagi, ma soprattutto quelli delle ospedalizzazioni e delle terapie intensiva (solo 5 in tutta la Regione)

L’emergenza coronavirus in Campania vi spegne lentamente, come sottolinea oggi il Mattino. Sempre meno contati e soprattutto sempre meno ricoveri. Attualmente dei 1184 positivi solo 5 malati sono in rianimazione (1 al Cotugno, trasferito dal Ruggi), 2 al Loreto, 1 a Ischia e 1 a Maddaloni), tutti ad esito della prima ondata epidemica.

Cambia dunque l’aggressività del Covid, anche se non tutti gli scienziati sono d’accordo con questa tesi, ma anche l’età media dei contagiati

Dei 247 nuovi casi registrati dal 4 maggio scorso, il 90 per cento sono pazienti giovani (dai 20 ai 40 anni) asintomatici seguiti a domicilio dai medici delle Usca. Pochi accusano sintomi sfumati (qualche colpo di tosse, starnuti, vaghi problemi intestinali, qualche decimo di febbre).