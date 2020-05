Bbc: il coronavirus è già costato al Manchester United 31 milioni

Il direttore finanziario Cliff Baty ha spiegato che si dovranno restituire 20 milioni di sterline di diritti televisivi alle emittenti, anche se la stagione verrà completata

È da tempo che il calcio lamenta non solo perdite, ma anche costi in aumento a causa dell’emergenza coronavirus, in Italia si discute infatti del supporto che il Governo dovrebbe dare al mondo dello Sport. Ma anche in Premier l’emergenza sanitaria sta costando cara, come si evince dal buco del bilancio annunciato dal Manchester United di 28 milioni di sterline (circa 31 milioni di euro), come riporta la Bbc.

Il direttore finanziario Cliff Baty ha affermato che dovrà restituire 20 milioni di sterline di diritti televisivi alle emittenti, anche se la stagione verrà completata. Inoltre lo United ha perso altri otto milioni nelle ultime tre settimane di marzo, quando sono state rimandate tre partite. Un totale di 11 partite dello United sono state rinviate a causa della pandemia.

In teleconferenza, Baty ha spiegato che oltre alle restituzioni alle emittenti le emittenti televisive c’è da considerare che le entrate della sponsorizzazione sono “diminuite” a causa dell’annullamento di numerose partite e così anche il merchandising con i negozi chiusi. I ricavi infatti nel trimestre in corso sono diminuiti, secondo il vicepresidente esecutivo Ed Woodward, del 18,7% a 123,7 milioni di sterline