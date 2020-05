Allegri favorito per il Psg (intanto la sua cavalla arriva ultima)

Il giornale le10sport.com lo dà come favorito per il post-Tuchel. Il concorrente è Gallardo. Comincia male l’avventura da proprietario di cavalli

“Segui i cavalli e troverai la squadra di Allegri” scrive oggi Libero. In serata il giornale on line francese le10sport.com mette in apertura un servizio sul futuro allenatore del Psg e dà in lizza Allegri e Gallardo. In un sondaggio dei tifosi, Allegri è considerato il più probabile prossimo tecnico dei parigini, col 33%. Al 28 la permanenza di Tuchel. Più giù gli altri.

Allegri Parigi è una voce che circola da tempo. La sua sarebbe anche una scelta di vita. Preferirebbe Parigi a Manchester.

Libero ha seguito un’altra pista: la passione di Allegri per i cavalli. Per una serata di beneficenza sarà anche driver, ossia guidatore nelle corse al trotto. Ultimamente, ricorda Libero, è diventato anche proprietario di una cavalla: Ossun Set, francese di tre anni, che oggi pomeriggio ha corso a Vichy. Ed è arrivata ultima nella prima corsa vinta da Bleusky.

Allegri l’ha acquistata al 50% ma – scrive Libero – come socio di maggioranza (gli altri tre, tutti francesi, se ne spartiscono l’altra metà con due al 16% e uno al 18) e ha fissato i colori di scuderia: giubba arancione e spalline gialle.

Libero ricorda un altro racconto di Allegri:

«Un giorno – parole e mimica di un dopo partita piuttosto insolito – tanti anni fa, mi avvicino al picchetto di un allibratore, persona cui ero molto legato ed purtroppo mancata da qualche mese, soldi alla mano e gli dico, voglio giocare Minnesota. Luimi guarda, con quel sorriso un po’ da presa per i fondelli, da amico e insieme avversario nell’eterna lotta tra banco e punta e mi fa: è più facile che tu alleni in serie A che Minnesota vinca. Invece vinse».