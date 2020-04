Tebas: «È più pericoloso lavorare in una fabbrica che giocare a calcio a porte chiuse»

Il presidente di LaLiga: «La decisione della Francia è frettolosa. Non aprirà la strada alla Spagna. Ci sono altri paesi in Europa dove si sta per iniziare a giocare»

Secondo il presidente della Liga, Javier Tebas, la decisione della Francia di sospendere il campionato di calcio è «affrettata». Lo scrive As.

«È più pericoloso andare a lavorare in una fabbrica, in una catena di montaggio, piuttosto che giocare a porte chiuse con i protocolli LaLiga, che sono rigorosi e realizzati da specialisti».

La decisione della Francia, per Tebas, mette a rischio la sostenibilità dell’intero sistema.

Una decisione, quella francese, che ritiene, come detto, «frettolosa». C’è tempo fino al 27 maggio per presentare i piani al Comitato Esecutivo Uefa e «i campionati possono essere riavviati fino alla fine di giugno.

Il presidente di LaLiga ritiene dunque che la Francia non aprirà la strada alla Spagna.

«Ci sono altri paesi in Europa dove si sta per iniziare a giocare e dove si sono già iniziate a recuperare le attività, come in Germania».