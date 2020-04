Macron prolunga il lockdown in Francia fino all’11 maggio

Discorso alla nazione: «Più saranno rispettate le regole, più vite saranno salvate. Dall’11 maggio uso sistematico delle mascherine e le scuole riapriranno progressivamente»

La Francia segue l’esempio dell’Italia e va oltre. Il premier Macron ha tenuto questa sera un discorso alla nazione e ha annunciato che il lockdown proseguirà fino all’11 maggio. Il discorso ha avuto un lungo preambolo su questo periodo difficile, per alcuni luttuoso – le vittime in Francia sono più di 15mila -, di tensioni in famiglia. Ha elogiato il lavoro di medici, infermieri, vigili del fuoco, militari, farmacisti, soccorritori.

«Negli ultimi giorni il numero di ricoverati in rianimazione è diminuito. La speranza sta rinascendo. Dobbiamo quindi proseguire i nostri sforzi e continuare ad applicare le regole. Più saranno rispettate le regole, più vite saranno salvate. Ecco perché il rigoroso contenimento deve continuare fino a lunedì 11 maggio. È l’unico modo per agire in modo efficace durante questo periodo. È la condizione per rallentare ulteriormente la diffusione del virus, riuscendo a liberare posti nelle rianimazioni. Tutto questo sarà possibile soltanto col rispetto delle regole. Dall’11 maggio riapriremo gradualmente asili e scuole. Il governo avrà nel frattempo approntato regole speciali per organizzare in maniera diversa il tempo e proteggere i nostri insegnanti e i nostri figli con il materiale necessario per gli studenti delle scuole superiori: le lezioni non riprenderanno fisicamente fino all’estate.

I luoghi pubblici come ristoranti, caffè, alberghi, cinema, teatri e musei rimarranno chiusi. Grandi festival ed eventi con un ampio pubblico non si terranno almeno fino alla metà di luglio.

Dall’11 maggio lo Stato, in collaborazione con i sindaci, dovrà permettere a ciascun francese di procurarsi mascherine per le professioni più esposte e per determinate situazioni come ad esempio il trasporto pubblico. In questi casi l’uso delle mascherine potrà diventare sistematico. Da quella data saremo in grado di testare tutti i sintomatici.