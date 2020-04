Ferlaino: «Maradona avrebbe donato parte del suo stipendio alla gente malata»

Libero intervista Corrado Ferlaino, storico presidente del Napoli. Tra pochi giorni ricorre l’anniversario del secondo scudetto azzurro, del 1990.

«Si possono comprare buoni giocatori, sostituirli per incrementare il livello, ma senza un fuoriclasse non si può vincere lo scudetto. Noi fummo fortunati, prendemmo uno dei giocatori più forti del mondo».

Su Ronaldo:

Sulla Lazio che era in corsa per lo scudetto prima dello stop.

Ferlaino spiega qual è la sua posizione rispetto alla diatriba se riprendere o no il campionato.

« Si deve capire quanto dura l’epidemia. Penso che i campionati vadano giocati a ogni costo, ma sarà tutto diverso. Si ripartirà da zero, senza pubblico che per molte squadre è fondamentale».

Gli viene chiesto se Maradona si sarebbe tagliato l’ingaggio o avrebbe litigato come stanno facendo in tanti adesso.

Sull’addio di Bianchi al Napoli.

Su Ancelotti e l’esonero dal Napoli.

Ferlaino ricorda l’episodio della monetina contro Alemao, che fruttò l’aggancio al Milan, poi sorpassato.

E rifiuta di rispondere alle accuse di furto mosse da Van Basten.

«Non rispondo mai ai giocatori, che per me rimangono tali per tutta la vita. Alcuni diventano bravi allenatori, ma sono pochissimi».

Sull’Atalanta:

«L’Atalanta è un miracolo, fa sembrare ogni giocatore un campione. Ilicic non ha mai messo in mostra questi numeri: è merito del club, dell’allenatore. Se fossi un presidente di serie A, però, non prenderei mai un giocatore della Dea: non si ripetono mai lontano da Bergamo».