van Basten: “Il Napoli ci rubò lo scudetto, una porcheria che mi brucia ancora”

La monetina in testa ad Alemao, che resta giù abbracciato da Carmando. Il Napoli che vince a tavolino, e poi va a vincere lo scudetto. Ricordi di un calcio passato che Marco van Basten non ha ancora digerito. E nella bella intervista a Sette, l’ex campione del Milan di Sacchi accusa ancora:

“Lo sanno tutti che fu così. Ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo. Prima la sceneggiata di Bergamo, con la moneta in testa ad Alemao e il massaggiatore del Napoli che gli dice di simulare un trauma. Poi la nostra sconfitta a Verona. Una imboscata, con un arbitro come Lo Bello che fece di tutto per farci perdere e fischiò in maniera scandalosa. Un lavoro fatto bene”.