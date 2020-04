Corsport: quattro azzurri per un tesoretto da 300 milioni

Ancora non è dato sapere quando il calcio potrà riprendere, quando la palla tornerà a scorrere sul campo verde, ma, come scrive oggi il Corriere dello Sport, possiamo provare a ripartire da dove ci siamo fermati. Il che per il Napoli significa ripartire dal tesoro rappresentato da Koulibaly, Allan, Milik e Fabian Ruiz.

Quattro elementi appetibili in Italia e all’estero potrebbero diventare protagonisti del prossimo mercato.

I quattro moschettieri del Napoli sono costato, complessivamente, 85 milioni di euro, e a gennaio, e mica a naso, il loro appeal risultava quadruplicato, tanto che si parla di un tesoro di 300 milioni di euro, conti fatti secondo le offerte arrivate nell’ultimo periodo