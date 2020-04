CorSport: i test sui calciatori costeranno 100mila euro a club, non tutti potranno permetterselo

Una visita medica di base costa tra i 1800 e i 2000 euro a calciatore. Moltiplicando per circa 25 tesserati, si arriva a circa 50mila euro. Da aggiungere costi per squadre Primavera, sanificazione, tamponi e altri esami

Per ripartire, il calcio deve attestare lo stato di salute del calciatori. Le visite mediche, scrive il Corriere dello Sport, acuiranno le differenze tra i club. Il costo complessivo dei test sarà infatti di 100mila euro a società.

Il quotidiano sportivo spiega la stima.

“Confortati dal parere dei medici sportivi, abbiamo calcolato tra i 1800 e i 2000 euro una visita medica di base per ogni calciatore. Conteggiando una media di 23-25 calciatori professionisti per società, ogni club dovrà sostenere una spesa che varia dai 45.000 ai 50.000 euro. A questa andrà ad aggiungersi anche il costo per le squadre Primavera, per una spesa complessiva (ci riferiamo ai club di A e B) di circa 100.000 euro. Vanno messi in conto anche i costi di sanificazione quotidiana degli ambienti medici. Ci sono poi i costi del tampone e di ulteriori esami da effettuare in presenza di complicazioni legate alla possibilità di contagio del Coronavirus. Non ultime, vanno considerate anche le spese per le ‘zone di sicurezza’ che verranno utilizzate dai club”.

Solo 10 squadre di serie A possono contare, infatti, su un centro sportivo attrezzato, le altre dovranno appoggiarsi ad hotel, con ulteriore incremento dei costi.

Si tratta di spese irrisorie per i club di A, ma molto onerose per quelli di B e C.

Il Corriere dello Sport entra anche nel dettaglio dei test. Le visite comprenderanno

“un test ergonometrico da sforzo cardio polmonare (per misurare la fatica muscolare e la fatica cardiaca comparata con gli scambi respiratori), un’ecocardiografia che permetta di valutare i parametri del cuore sotto sforzo, un Holter, un elettrocardiogramma che dura in genere compreso tra le 24 e le 48 ore e serve a registrare l’attività del cuore in un ampio arco temporale e un esame spirometrico completo”.

Se il calciatore è asintomatico, ci vogliono anche la risonanza magnetica, la tac torace, quella fegato e rene e un esame ematochimico per valutare la funzionalità degli organi. I tamponi, poi, vanno eseguiti due volte.