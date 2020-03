Zazzaroni: Dal Pino, Lotito non le ha raccontato la verità

E’ la domanda che pone il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, al presidente della Lega Serie A, Dal Pino.

Si è lasciato convincere dai suoi amici, Fienga e Lotito

“i quali, sacrificando concorrenza e umori capitolini a interessi superiori, di cassa, l’hanno imposta non senza difficoltà a un’opposizione debole. Per questo motivo le suggerisco di cancellare i loro numeri di telefono: non si sono dimostrati amici-amici, come avrebbe detto mio padre. Non le hanno raccontato tutta la verità sui cortocircuiti dell’assemblea condominiale di via Rosellini, le hanno nascosto la portata degli scazzi, il livello del linguaggio e altre bassezze”.

E’ stato il presidente dell’Inter, Steven Zhang a indicare a Dal Pino di che pasta è fatta la Lega, scrive, con le offese lanciate su Instagram.

Dal Pino, conclude Zazzaroni, ha sbagliato (“errore grave”) a spostare Juve-Inter di un giorno per permettere l’ingresso del pubblico juventino allo stadio.

“Nel momento meno indicato, nel quale il tema della salute pubblica prevale su tutto e tutti, ha scherzato col fuoco delle divisioni tifo-politiche: immagino che se ne sia accorto. Se lo segni: i venti signori del calcio non hanno bisogno di un manager in grado di decidere per tutti. In Lega i super partes diventano subito “di partes” e ricevono una maglia, di solito a strisce. Il condominio Rosellini non è fatto per un amministratore unico: se l’ascensore per la Champions è guasto, o uno scalino per la B scricchiolante, si litiga alla morte fino a quando non prevale la volontà del più presente e preparato. Che di solito, non sempre, è il suo ex amico Lotito”.