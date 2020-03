Tuttosport: il Napoli ha bisogno di un bomber per aumentare le media reti

Il Napoli è secondo per tiri effettuati in serie A, ma solo sesto per numero di reti segnate, il che significa che manca un finalizzatore

Un attaccante che segni, ecco il primo pensiero del Napoli per il prossimo mercato. Perché la formazione azzurra, soprattutto dopo l’arrivo di Gattuso, sembra aver ritrovato il suo gioco, ma che non sempre corrisponde al numero dei gol segnati, come riporta oggi Tuttosport

C’è urgente bisogno di un attaccante che vada a bersaglio con una frequenza maggiore, che possa migliorare la prima linea della squadra, perché oggi ottiene meno di quanto produce. Nella classifica dei tiri effettuati, il Napoli è secondo in A con 352 conclusioni, mentre l’Atalanta è prima con 376. I bergamaschi hanno il dato migliore di tutta Europa, più di Manchester City e Bayern, ed il Napoli si piazza al quarto posto. Nella graduatoria dei gol segnati, la formazione orobica è sempre prima con 70 reti segnate, però il Napoli non è secondo, bensì sesto a quota 41.