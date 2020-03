Sacchi: «Pensate che noia se giocassero tutti come l’Atletico di Simeone»

Sulla Gazzetta: «Il Liverpool ha dominato. Simeone è un tecnico di alto livello ma perché si preferiscono sempre le scorciatoie?»

Arrigo Sacchi non l’ha presa bene l’eliminazione del Liverpool in Champions League ad opera dell’Atletico Madrid di Simeone. Una Champions che probabilmente non sarà mai conclusa vista l’emergenza coronavirus di cui si è accorta persino la Uefa. Oggi sulla Gazzetta Sacchi ha spiegato perché non vorrebbe mai un calcio a immagine e somiglianza dei colchoneros di Simeone.

Immaginate che noia se si fronteggiassero due squadre con lo stesso spirito dell’Atletico: entrambe ad aspettare l’errore avversario, entrambe con 11 uomini nei pressi della propria area, entrambe che fanno della forza, dell’attenzione difensiva e dell’agonismo la loro ragione principale. Simeone ha buttato fuori dalla Champions il Liverpool campione in carica e futuro vincitore della Premier, il campionato più famoso del mondo. La sua mission si è realizzata, è stato bravo; ma siamo certi che questo sia il modo giusto per proporre un calcio migliore? Si cerca sempre di prendere delle scorciatoie, Diego è sicuramente un tecnico di alto livello, ma perché disperdere tanta volontà e capacità? La grandezza consiste nel portare la qualità e i valori fino al limite delle possibilità. Se s’innalza la qualità ci riconosceranno come vincitori. Se s’innalzano i valori, il premio sarà ancora maggiore: diranno che siamo i veri vincitori.

E ancora.

L’incontro è stato dominato dagli uomini di Klopp fino al settimo minuto dei tempi supplementari. Praticamente gli spagnoli non avevano tirato in porta, gli inglesi avevano sommerso di tiri il formidabile Oblak, avevano segnato 2 gol e colpito palo e traversa. Ma avevano dato fondo a tutte le energie, le idee erano annebbiate, il passaggio al proprio portiere Adrian è stato fatale, così alla fine è andata avanti la squadra che ha meno meritato. Quando si gioca con avversari come l’Atletico devi arrivarci al top o altrimenti finisci per pagare.