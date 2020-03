Repubblica: i dati dicono che l’Italia uscirà dall’emergenza prima del resto dell’Europa

Repubblica ha appena pubblicato un’analisi dei dati relativi ai contagi di coronavirus in Europa dell’ultima settimana

Fotografando i dati alle 22 di ieri sera per i dodici Paesi più colpiti, l’ Italia ha visto crescere i positivi (dato che contempla gli attualmente positivi, i guariti e i deceduti) del 5,6 per cento. E’ la crescita più bassa da quando esiste la crisi epidemiologica e, cosa più importante sul piano statistico, nell’ultima settimana il calo dell’incremento è stato costante e si è accentuato a partire da venerdì 27.

Attualmente il nostro Paese resta il secondo al mondo per numero di positivi e il primo purtroppo per i decessi, ma la curva è partita prima rispetto al resto dell’Europa e del mondo e attualmente rallenta, infatti, secondo quanto riporta Repubblica siamo decimi nel conteggio “velocità del contagio”.

La curva più forte in questo momento è quella del Belgio

+18,6 per cento, oltre tre volte l’Italia. Seguono gli Stati Uniti con 16,4 per cento (il dato è fotografato alle 22 di ieri sera, nella notte gli Usa hanno aggiunto altri 17.500 morti e sono ampiamente primi per numero di contagi). Al terzo posto per crescita c’è il Regno Unito: +14,3 per cento, Paese che ancora giovedì scorso saliva “giorno su giorno” del 40,7 per cento.