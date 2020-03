Juve-Lione si gioca a Torino, l’Uefa: “Nessuna variazione per il coronavirus”

Si era sparsa la voce di un possibile spostamento della gara di Champions in campo neutro, ma per ora l’Uefa smentisce

“Al momento non vi è alcun cambiamento nelle competizioni organizzate dalla Uefa”. Con una nota dall’ufficio stampa riportata da Sky l’Uefa getta acqua sul fuoco delle ipotesi di spostamenti e variazioni nel calendario della Champions e dell’Europa League.

“Qualora venisse deciso una modifica in qualsiasi competizione, anche di una sola partita, l’Uefa lo comunicherebbe rapidamente”. Insomma, Juve-Lione si giocherà a Torino come da programma, la voce campo neutro resta tale.

“L’Uefa prende sul serio la situazione legata al coronavirus. Seguiamo da vicino la situazione e siamo in contatto con l’organizzazione mondiale della sanità e le autorità nazionali riguardo al Covid-19 e il suo sviluppo. L’Uefa sta monitorando le decisioni delle autorità locali che potrebbero avere un impatto sulle proprie competizioni. E siamo in contatto con tutti i club in relazione a questa situazione”.