Il quotidiano catalano Sport: “Barcellona-Napoli” a un passo dalla sospensione

L’emergenza coronavirus sta avanzando in Europa. Oggi la Liga deciderà di fermarsi due settimane. Non ci sono i presupposti per disputare la partita

Il quotidiano catalano Sport lo scrive forte e chiaro in prima pagina: “Barcellona-Napoli a un passo dalla sospensione”. È molto difficile, per non dire impossibile, che la prossima settimana il Napoli possa scendere al Camp Nou per affrontare la squadra di Messi nella gara di ritorno degli ottavi di Champions. Ricordiamo che stasera non si giocano Inter-Getafe e Siviglia-Roma.

Il Covid-19 è stato dichiarato pandemia dall’Oms e la situazione rischia di degenerare in tutta Europa. Non c’è altra soluzione che la sospensione di tutte le manifestazioni calcistiche, comprese quelle europee. La Liga si avvia verso lo stop al campionato per quindici giorni. Oggi arriverà la decisione.

Stasera la positività di Rugani al coronavirus ha praticamente fatto saltare il ritorno degli ottavi contro il Lione, previsto la settimana prossima.