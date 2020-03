I preoccupatissimi giocatori di Juve e Inter si abbracciano e baciano nel tunnel

Hanno minacciato lo sciopero per il rischio contagio ma non seguono le regole elementari. In panchina il metro di distanza non esiste

Abbracci e cinque scambiati tra giocatori nel tunnel di ingresso al campo dell’Allianz Stadium. Sono queste le immagini che mostrano le telecamere di Sky prima di Juventus-Inter. I calciatori sembrano incoscientemente in deroga dei normali comportamenti prescritti dal Governo per evitare il rischio di contagio per Coronavirus.

Persino in panchina, con uno stadio vuoto in maniera desolante, i calciatori sono attaccati gli uni agli altri, vicinissimi, si parlano a distanza minima.

Comportamenti che abbiamo già visto nelle partite del pomeriggio. Comportamenti naturali per dei tesserati di un club calcistico prima di una partita, ma che risaltano come non mai in un momento di emergenza sanitaria come quello che sta attraversando il nostro Paese. Soprattutto nel giorno in cui i calciatori avevano minacciato lo sciopero.