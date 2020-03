Gli ultras Sampdoria al cda a Roma: «Ferrero, non ti daremo tregua finché non te ne andrai»

Aria tesa in casa Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero ha convocato a Roma i consiglieri per il cda, con la possibilità di collegarsi in video da Genova.

Il messaggio dei tifosi a Ferrero è chiaro, seguiranno fisicamente ogni suo passo finché non venderà, come ha dichiarato, la società. In serata gli Ultras hanno spiegato la loro iniziativa sul sito, chiudendo così, «No Massimo, alla tua età non si gioca più a nascondino. Non si gioca più con la Sampdoria e i sampdoriani. Alcuni di loro non ti daranno tregua finché non te ne andrai. Mettiti il cuore in pace. Magari ci vediamo lunedì, la zona ci è piaciuta».