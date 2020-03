Gazzetta: lo striscione di fratellanza tra Brescia e Bergamo

“Divisi sugli spalti, uniti nel dolore” è apparso questa mattina su un ponte Sarnico a testimoniare la fratellanza delle due tifoserie da sempre rivali

La Gazzetta dello Sport riporta oggi l’immagine e la notizia di uno striscione apparso questa mattina su un ponte di Sarnico che unisce le due tifoserie di Bergamo e Brescia da sempre rivali.

“Divisi sugli spalti, uniti nel dolore”

Lo striscione riporta il disegno di due calciatori avversari che si abbracciano, segno di una ritrovata fratellanza di due tifoserie da sempre avversarie e questa non può che essere una buona notizia, in un momento tanto critico per le due città a causa dell’emergenza coronavirus,