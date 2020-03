Gazzetta: in vendita biglietti per Siviglia-Roma, tifosi incerti sull’acquisto

Al momento la partita di Europa League del 12 marzo è confermata a porte aperte e con accesso ai tifosi ospiti, ma da qui a otto giorni tutto può succedere

La Gazzetta dello Sport riporta la perplessità dei tifosi della Roma nell’acquisto per i tagliandi della sfida contro il Siviglia la cui vendita parte oggi.

Al momento in Spagna sono state chiuse al pubblico solo Valencia-Atalanta e la doppia sfida tra Inter e Getafe, ma, come riferito anche dal Consiglio dello Sport spagnolo, la situazione può cambiare in ogni momento a seconda dell’evolversi dell’emergenza coronavirus

Molti romanisti hanno già acquistato i voli (diretti o con scalo a Madrid e Lisbona), ma non in tutti i casi è previsto il rimborso. Stesso discorso per quanto riguarda eventuali charter.