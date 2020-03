Consiglio dello Sport spagnolo: “In questo momento Napoli non è una zona a rischio”

“Se Barcellona-Napoli si giocasse domani, si disputerebbe in piena normalità. La situazione però è in continua evoluzione”

Continua a regnare ancora confusione e indecisione riguardo alle misure da attuare per l’emergenza Coronavirus anche in Europa. Ieri si è diffusa la notizia della possibilità di giocare le gare europee delle squadre iberiche impegnate contro le squadre italiane (vale a dire Getafe-Inter, Siviglia-Roma, Valencia-Atalanta e Barcellona-Napoli) a porte chiuse. A tal proposito si è pronunciata anche Irene Lozano, capo del Consiglio Superiore dello Sport spagnolo.

“In questo momento, né Napoli né Roma sono zone a rischio. Se Barcellona-Napoli si giocasse domani, si disputerebbe in piena normalità. La situazione però è in continua evoluzione ed andiamo a vedere nei prossimi giorni come si svilupperà”.